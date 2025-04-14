Недавно открытая пасхальная комета попала в объектив российского фотографа

Фотограф из Челябинска Андрей Попов снял недавно открытую пасхальную комету

Российскому фотографу Андрею Попову удалось запечатлеть на фото недавно обнаруженную комету C/2025 F2 (SWAN), которую ученые уже окрестили «пасхальной». Об этом челябинский специалист сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что небесное тело движется к Солнцу и в ближайшие дни его будет хорошо видно на рассвете. Для наблюдений потребуется только телескоп или бинокль.

Как рассказал Попов, предположительно, это не новая, а так называемая динамически старая комета, уже проходившая рядом с Солнцем ранее. Диаметр ядра оценивается менее чем в 2,5 километра.

Комету обнаружил астроном-любитель из Австралии Майкл Маттиаццо и украинский специалист Владимир Безуглый независимо друг от друга 29 марта. В апреле ее существование было официально подтверждено. Сейчас она перемещается между созвездиями Андромеды и Пегаса, активно формируя хвост.

По данным специалистов, максимальное сближение с Солнцем ожидается 1 мая. Если объект выдержит нагрев, то станет настолько ярким, что его можно будет увидеть безо всякой оптики.

Ученые отмечают, что путь кометы до нашей Галактики занял около 35 тысяч лет.

Ранее новосибирский фотограф Алексей Поляков запечатлел галактику M101, известную как Вертушка. Удивительными снимками он поделился с подписчиками. «Находится в 21 миллионе световых лет от нас. Диаметр около 170 тысяч световых лет. Содержит примерно 1 триллион звезд, что втрое больше нашей галактики», — отметил фотограф.