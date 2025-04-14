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Коламбус Блю Джекетс
НХЛ — регулярный чемпионат
01:29, 14 апреля 2025Спорт

Овечкин обновил собственный рекорд по забитым шайбам

Овечкин забросил 896-ю шайбу, обновив свой рекорд
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Российский хоккеист, нападающий команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обновил свой рекорд по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает ТАСС.

Форвард отличился голом в матче против «Коламбус Блю Джекетс». Это стало его 896-й заброшенной шайбой. В текущем регулярном чемпионате «Вашингтону» предстоит сыграть еще два матча.

6 апреля Овечкин побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, принадлежавший канадцу Уэйну Гретцки. Он забил 895-ю шайбу в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс».

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