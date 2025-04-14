Депутат Чепа передал привет призвавшим к самым тяжелым санкциям властям Франции

Введение новых, «самых тяжелых», санкций против Москвы, к которым членов Евросоюза призывает Франция, не повлияет на экономику России, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Они уже три года вводят "самые тяжелые" санкции и говорят, что после этого экономика России точно рухнет. Но мы решаем все вопросы. Несмотря на трудности, наша экономика становится только крепче», — сказал политик.

Он заметил, что, пока мир приближается к серьезному кризису тарифов и пошлин, именно российская экономика показывает себя самой жизнеспособной, несмотря на все внешние ограничения и давление.

«Так что хочется передать пламенный привет руководству Франции. И пожелать, чтобы после этих "самых тяжелых" санкций их экономика не рухнула окончательно. Потому что все-таки граждане Франции не должны страдать от ошибок и глупости своих руководителей. Не будем желать ничего плохого народу этой страны», — заключил Чепа.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро призвал Европейский союз (ЕС) ввести в отношении России новые, «самые тяжелые» санкции. По его мнению, это должно задушить российскую экономику.