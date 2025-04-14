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19:40, 14 апреля 2025Моя страна

Россиянка занялась продажей холодильника и неожиданно нашла сокровище

Виктория Игнатенко из Петрозаводска продала холодильник и нашла сокровище семьи
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Joanna Kosinska / Unsplash

Россиянка занялась продажей холодильника и неожиданно нашла настоящее семейное сокровище. Ее историю приводит «Московский комсомолец».

Недавно жительнице Петрозаводска Виктория Игнатенко унаследовала от родственников старый дом. Россиянка разобрала часть вещей и что-то продала, в том числе холодильник.

Новой владелицей советской техники стала Людмила Никитина. В какой-то момент именно она нашла за задней стенкой холодильника настоящую семейную реликвию — старые письма с фронта и фотографии юных прабабки и прадеда Виктории Игнатенко.

В итоге выяснилось, что Таисия Кондрашкова и Николай Гребнев, прабабка и прадед наследницы дома, поженились незадолго до начала Великой Отечественной войны — в 1937-м. Об этом написано в свидетельстве, найденном за старым холодильником. Позже, как стало известно, Гребнев отправился на фронт, писал письма жене, но остаться в живых так и не смог. Уже через какое-то время Кондрашкова была извещена об этом, получив похоронку.

Никитина связалась с Игнатенко и передала старые письма. «Московский комсомолец» отдельно подметил, что сейчас этому сокровищу около 80 лет.

Ранее в центре Улан-Удэ строители хотели снести дом и сделали необычную находку — старинный колокол. На реликвии были нанесены изображения и надписи на церковнославянском языке.

Также жительница Тюменской области пошла в лес и нашла там старинные книги и фотографии. На снимках были запечатлены люди, жившие много лет назад.

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