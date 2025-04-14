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15:36, 14 апреля 2025Культура

Российские треки возглавили топ Spotify на Украине

Трек российских артистов Kizaru и Icegergert возглавил топ Spotify на Украине
Ольга Коровина
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Shutterstock / Fotodom

Песня Fake ID российских исполнителей Kizaru (настоящее имя — Олег Нечипоренко) и Icegergert (настоящее имя — Георгий Гергерт) заняла первое место в топе стримингового сервиса Spotify на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Вторую и третью строчки заняли треки российского музыканта madk1d (настоящее имя — Марк Серков). Известно, что у молодого исполнителя в 2025 году вышел альбом под названием sexyswag, а в 2024-м темой для обсуждения в российских Telegram-каналах стал его трек «давно», посвященный теме специальной военной операции (СВО).

В марте премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что у законодательства нет инструментов, чтобы добиться ограничения русскоязычной музыки на территории страны. Это заявление он сделал в связи с петицией на сайте кабмина Украины, в которой требовалось обязать стриминговые платформы не предоставлять доступ к русской музыке.

Ранее сообщалось, что песня Homay российской группы Ay Yola возглавила топ сервиса Apple Music на Украине. Трио из Уфы опередило украинских исполнителей, среди которых оказались такие звезды, как Monatik и «Бумбокс».

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