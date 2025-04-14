Умерла народная артистка Нина Григорьева

Ушла из жизни народная артистка РСФСР Нина Григорьева

Народная артистка РСФСР Нина Григорьева ушла из жизни в возрасте 86 лет. Об этом сообщил в официальном Telegram-канале глава Чувашской республики Олег Николаев.

«С глубокой скорбью сообщаю, что ушла из жизни народная артистка РСФСР, легенда Чувашского драмтеатра Нина Ильинична Григорьева. Ее образы навсегда останутся в истории чувашского искусства и в сердцах зрителей», — отметил Николаев.

Нина Григорьева была звездой Чувашского государственного академического драматического театра, где она служила 62 года. Актриса исполнила более 100 ролей, в том числе в спектаклях «Бесприданница», «Варвары», «Власть тьмы» и многих других знаковых постановках. Сообщается, что отпевание артистки состоится 15 апреля в Покровско-Татианинском соборе в Чебоксарах.

Ранее стало известно, что известный перуанский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Марио Варгас Льоса ушел из жизни в возрасте 89 лет.