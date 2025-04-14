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16:43, 14 апреля 2025Силовые структуры

В России осудили украинского военного за террористический акт в Курской области

Суд приговорил украинского военного к 16 годам за теракт в Курской области
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

2-й Западный окружной военный суд приговорил военнослужащего Украины Александра Панова к 16 годам колонии за террористический акт в Курской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной военной прокуратуре.

Военный осужден по статье 205 («Совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий») УК РФ.

Как установил суд, в сентябре 2024 года Панов, вооруженный автоматическим оружием и взрывными устройствами, в составе группы на бронеавтомобиле «Козак» вторгся на территорию России в Курскую область. С целью осуществления террористической деятельности он принимал участие в оборудовании наблюдательно-огневых позиций. Также он оказывал противодействие российским войскам и запугивал мирных жителей.

Суд приговорил его к 16 годам колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме.

Ранее сообщалось, что уголовные дела в отношении 27 вторгшихся в Курск боевиков передали в суд.

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