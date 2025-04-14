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21:31, 14 апреля 2025Силовые структуры

В российском городе поймали извращенца

В Ставрополе мужчина совершил непристойные действия перед ребенком, он задержан
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress

Мужчина совершил непристойные действия в присутствии 11-летней девочки в одном из автобусов Ставрополя, его задержали. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Отмечается, что о произошедшем сообщила мать ребенка, после того как несовершеннолетняя рассказала обо всем родителям.

22-летний гражданин задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ход и результаты расследования находятся на контроле в прокуратуре края.

Ранее в Туве ученики задержали извращенца, проникшего в школьный туалет. По данным Telegram-канал Mash Siberia, ЧП произошло в первой школе Турана. Следователи организовали проверку по факту произошедшего.

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