В российском городе поймали извращенца

В Ставрополе мужчина совершил непристойные действия перед ребенком, он задержан

Мужчина совершил непристойные действия в присутствии 11-летней девочки в одном из автобусов Ставрополя, его задержали. Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Отмечается, что о произошедшем сообщила мать ребенка, после того как несовершеннолетняя рассказала обо всем родителям.

22-летний гражданин задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ход и результаты расследования находятся на контроле в прокуратуре края.

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