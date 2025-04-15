Еще один российский регион подвергся атаке беспилотника

Губернатор Гусев: Над Воронежской областью уничтожили беспилотник

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник над территорией Воронежской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, никто не пострадал, сведений о разрушениях нет. Гусев предупредил, что в регионе сохраняется опасность атаки беспилотников.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали жилую многоэтажку в Курске с помощью беспилотника. Дрон врезался в верхние этажи здания, после чело там начался пожар.

По информации СМИ, ранения получили два человека. Также сообщалось, что в результате атаки были повреждены минимум пять многоэтажных домов.