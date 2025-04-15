Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:19, 15 апреля 2025Россия

Над российским регионом сбили семь украинских БПЛА

Минобороны России: Над Брянской областью сбили семь украинских БПЛА
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили над Брянской областью семь украинских дронов. Об этом в Telegram-канале сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, в период с 20:00 до 20:50 по московскому времени вторника, 15 апреля, над российским регионом уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. О пострадавших и разрушениях информации нет.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью беспилотников электротрансформаторную подстанцию в брянском селе Подывотье Севского района.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киеве допустили целенаправленную утечку информации перед ударом России по Сумам

    Над российским регионом сбили семь украинских БПЛА

    ЕС пригрозил Сербии отказом в членстве из-за планов Вучича посетить парад 9 мая

    В Венгрии назвали виновных в затягивании конфликта на Украине

    Суд арестовал бывшего совладельца «Азбуки вкуса» на два месяца

    В желудке ребенка нашли золотой слиток стоимостью 865 тысяч рублей

    Любители жевательной резинки начали жаловаться на сильную диарею. Почему это произошло?

    Генсек НАТО ответил на вопрос о вступлении Украины в альянс

    В Белом доме раскрыли мнение Трампа о желании России закончить конфликт на Украине

    В Москве избили пенсионерку за попытку сорвать никаб с пассажирки метро. В прошлом нападавшая была заложницей боевиков Басаева

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости