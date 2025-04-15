Над российским регионом сбили семь украинских БПЛА

Минобороны России: Над Брянской областью сбили семь украинских БПЛА

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили над Брянской областью семь украинских дронов. Об этом в Telegram-канале сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, в период с 20:00 до 20:50 по московскому времени вторника, 15 апреля, над российским регионом уничтожили семь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. О пострадавших и разрушениях информации нет.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью беспилотников электротрансформаторную подстанцию в брянском селе Подывотье Севского района.