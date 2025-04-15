Депутат Рады назвал плевком в Трампа одно действие Зеленского

Дмитрук: Продление военного положения Зеленским является плевком в Трампа

Продление военного положения на Украине президентом страны Владимиром Зеленским является плевком в сторону главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом в своем Telegram-канале заявил бежавший из Украины депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.

«Я бы назвал это так: «победный плевок» (...). Плевок не только в сторону Трампа, но уже и в большую переговорную группу — лидеров стран, которые участвуют в процессе достижения мира», — сказал он.

Парламентарий отметил, что таким образом Зеленский хочет укрепить позицию «лидера анти-трамповской коалиции». Он подчеркнул, что это единственный способ для украинского лидера удержать власть в Киеве и отработать поставленные перед ним ранее задачи, чтобы обменять их на свою будущую жизнь.