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15:13, 15 апреля 2025Бывший СССР

Депутат Рады назвал плевком в Трампа одно действие Зеленского

Дмитрук: Продление военного положения Зеленским является плевком в Трампа
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Продление военного положения на Украине президентом страны Владимиром Зеленским является плевком в сторону главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом в своем Telegram-канале заявил бежавший из Украины депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.

«Я бы назвал это так: «победный плевок» (...). Плевок не только в сторону Трампа, но уже и в большую переговорную группу — лидеров стран, которые участвуют в процессе достижения мира», — сказал он.

Парламентарий отметил, что таким образом Зеленский хочет укрепить позицию «лидера анти-трамповской коалиции». Он подчеркнул, что это единственный способ для украинского лидера удержать власть в Киеве и отработать поставленные перед ним ранее задачи, чтобы обменять их на свою будущую жизнь.

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