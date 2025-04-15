Экономист объяснил рост цен на жилье картельным сговором застройщиков

Экономист Зубец: Цены на жилье растут из-за картельного сговора застройщиков

Цены на жилье растут из-за картельного сговора застройщиков. Об этом заявил директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам эксперта, строительные компании не собираются понижать стоимость квартир и искусственно поддерживают ее на высоком уровне. В дальнейшем, предполагает он, цены на недвижимость, напротив, будут увеличиваться. «Понятно, что это не рыночный рост, но под него подтягивается недвижимость вторичная. И количество вторичной недвижимости на рынке резко сокращается. Сейчас ее на рынке стало гораздо меньше, чем несколько месяцев назад. В основном цены растут из-за монополистического картельного сговора среди строительных компаний, которые не хотят понижать цены», — объяснил он.

Ранее в Минстрое подсчитали, что медианная цена «квадрата» в Москве на второй квартал 2025 года составляет 176,7 тысячи рублей.