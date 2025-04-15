Еще один автогигант захотел перебраться в США

Nikkei: Honda собралась перенести производство из Мексики и Канады в США

Руководство автогиганта Honda Motor работает над планами по переносу части производства автомобилей из Мексики и Канады в США. Об этом сообщило японское агентство Nikkei.

Так, производитель намерен отреагировать на 25-процентный тариф, введенный президентом США Дональдом Трампом на импорт автомобилей. По данным Nikkei, компания перенесет производство внедорожника CR-V из Канады, а внедорожника HR-V — из Мексики. Кроме того, Honda рассчитывает увеличить производство в США на 30 процентов в течение двух-трех лет.

В свою очередь, канадское издание The Globe and Mail напомнило, что ранее сообщалось о планах Honda запустить производство гибрида Civic в американском штате Индиана, а не в Мексике. В 2024 году США оказались для Honda крупнейшим рынком сбыта, где было продано почти 40 процентов автомобилей этой компании. За первые три месяца этого года продажи Honda в США выросли на пять процентов и составили почти 352 тысячи автомобилей.

В первых числах апреля стало известно, что о переносе производства в США задумались такие автогиганты, как Volvo и Mercedes. Позже появилась информация, что аналогичные планы вынашивает Nissan.