Евросоюз захотел обойти венгерское вето на расширение антироссийских санкций

Bloomberg: ЕС захотел вводить новые санкции против России без согласия Венгрии

Власти Европейского союза ищут способ обойти венгерское вето на расширение санкций против России. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Соответствующий маневр предполагает, что новые рестрикции против России можно будет вводить не спрашивая согласия всех 27 членов ЕС. Кроме того, Европа развяжет себе руки в вопросе о продлении российских санкций, что необходимо делать каждые шесть месяцев, и сможет не опасаться противодействия со стороны Будапешта.

Речь идет о том, что санкции против России будут преобразованы в некие торговые меры, применение которых не требует общего согласия государств, состоящих в ЕС. Для их одобрения будет достаточно «квалифицированного большинства».

Еще один вариант предполагает формирование из ряда европейских стран коалиции желающих, каждая из которых самостоятельно введет против России соответствующие санкции.

Ранее президент США Дональд Трамп продлил на год те санкции, которые ввел его предшественник Джо Байден. Основанием для такого решения стали «вредоносные внешнеполитические действия» российских властей.