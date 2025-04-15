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13:31, 15 апреля 2025Силовые структуры

Главу дорожного департамента российского региона задержали за взятку в 50 миллионов рублей

В Ивановской области правоохранители задержали главу дорожного департамента
Варвара Митина (редактор)

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Globallookpress.com

В Ивановской области правоохранители задержали главу дорожного департамента региона за получение взятки в размере 50 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре области.

Вместе с ним задержан его первый заместитель. Следователи возбудили уголовное дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки»). Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, мужчины получали взятки от представителя одной из коммерческих организаций. Взамен они обещали создавать для нее благоприятные условия при заключении и исполнении государственных контрактов на ремонт и содержание автомобильных дорог. Общая сумма взяток превысила 50 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что глава АО «Корпорация развития Новосибирской области» Александр Зырянов потратил взятку на покупку бронированных автомобилей «Газель», которые затем были отправлены в зону проведения спецоперации (СВО).

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