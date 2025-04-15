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20:44, 15 апреля 2025Мир

Госдеп отменил финансирование проектов в Белоруссии

Госдеп отменил иностранную помощь разным странам на сумму 215 миллионов долларов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Госдепартамент США отменил финансирование проектов иностранной помощи в различных странах, в том числе в Белоруссии. Об этом стало известно из заявления, опубликованного на официальной странице департамента государственной эффективности США (DOGE) в социальной сети X.

«Госсекретарь [США Марко] Рубио продолжает пересматривать иностранную помощь Госдепартамента, сегодня были отменены 139 бесполезных грантов на сумму 215 миллионов долларов», — говорится в сообщении.

В DOGE отметили, что также было отменено финансирование проекта «Ответ на дезинформацию с помощью креативного контента в Белоруссии» на сумму 2,4 миллиона долларов.

Ранее стало известно, что решение властей Великобритании сократить международную помощь в пользу повышения военных расходов оставит без доступа к основным ресурсам почти 55,5 миллиона человек в беднейших странах мира. Уточняется, что бюджетные сокращения могут оставить 12 миллионов человек без доступа к чистой воде и услугам санитарии.

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