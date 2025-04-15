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16:59, 15 апреля 2025Экономика

Готовность Европы снова покупать трубопроводный газ из России оценили

Экономист Остапкович: ЕС может вернуться к закупкам трубопроводного газа из РФ
Кирилл Луцюк

Фото: Lisa Leutner / Reuters

По мере обострения торговой войны между США и Европейским союзом у последнего будет все больше причин пересмотреть торговые отношения с Россией. Об этом заявил директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Его процитировали «Известия».

Он подчеркнул, что когда речь идет о возврате Европейского союза к закупкам трубопроводного газа из России, не следует ждать конкретных решений до снятия санкций. Кроме того, большое значение имеет вопрос о мирном урегулировании на Украине. В связи с этим многое зависит от позиции Берлина, так как основной газопровод пролегает именно по немецким землям.

Однако полностью исключать вероятность того, что Европа снова начнет покупать российский газ (который дешевле американского), нельзя.

По информации издания Reuters, в Европе задумались о том, что увеличение импорта российского газа может оказаться неплохим решением в условиях торговой войны, которую начал президент США Дональд Трамп.

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