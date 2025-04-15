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23:16, 15 апреля 2025Россия

Губернатор раскрыл подробности атаки ВСУ на Брянскую область

Губернатор Богомаз: В селе Хоромное сгорели 20 домов в результате атаки ВСУ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

В селе Хоромное Климовского района в результате атаки дронов-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) сгорели 20 домов. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Всего за день ВСУ совершены 53 атаки. В результате сбросов взрывных устройств в приграничных населенных пунктах: Ломаковка, Грудская, Новые Юрковичи, Сушаны, Подывотье, Зерново также были повреждены жилые дома», — раскрыл подробности Богомаз.

Ранее губернатор Брянской области обратился к гражданам на фоне работы системы противовоздушной обороны (ПВО). Он сообщил об отражении атаки беспилотников и призвал жителей соблюдать меры безопасности.

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