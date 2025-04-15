Раскрыт план наземной операции против хуситов в Йемене

WSJ: США поддержат сухопутную операцию местных группировок против хуситов

США готовы поддержать сухопутную операцию местных группировок против движения «Ансар Аллах» (хуситов) в Йемене. Об этом со ссылкой на источники пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Йеменские ополченцы планируют наземное наступление на позиции хуситов, стремясь извлечь выгоду из результатов американских бомбардировок, ослабивших потенциал боевиков», — говорится в сообщении.

Как утверждается, США выразили готовность поддержать сухопутную операцию местных сил, а частные американские подрядчики уже провели первые консультации с противостоящими хуситам йеменскими группировками. По данным издания, идею операции американским чиновникам предложили спонсирующие эти группировки Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Отмечается, что ключевой задачей будущей операции станет вытеснение хуситов с побережья Красного моря и из порта Ходейда, через который движение получает оружие от Ирана.

Ранее хуситы сообщили о нанесении ударов по авианосцу Harry Truman и сопровождавшим его кораблям в северной части Красного моря. До этого президент США Дональд Трамп рассказал, что атаки на хуситов прекратятся, когда они перестанут обстреливать корабли Штатов и не будут представлять угрозу свободе судоходства.