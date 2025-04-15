Иран отказал США в сворачивании ядерной программы

Tehran Times: США не стали настаивать на сворачивании ядерной программы Ирана

Спецпосланник США Стив Уиткофф на переговорах с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи не настаивал о сворачивании иранской ядерной программы. Об этом пишет газета The Tehran Times.

Источники издания подчеркнули, что «не было никаких упоминаний о демонтаже ядерной программы Ирана». По словам собеседников Tehran Times, это свидетельствует о «четком признании красных линий Ирана» нынешними американскими властями.

Ранее специалист по Ирану, младший научный сотрудник ИМЭМО РАН Анастасия Кислицына в беседе с «Лентой.ру» заявила, что Иран сможет достаточно быстро создать ядерное оружие (ЯО), если президент США Дональд Трамп примет решение начать бомбардировки исламской республики.