Известный блогер поссорился с КВН из-за шутки о команде

Обзорщик КВН Белевцев заявил, что ему запретили вход на шоу «Лига городов»

Обзорщик КВН, блогер Константин Белевцев, известный как Сrafty, заявил, что ему запретили вход на телешоу «Лига городов» после ссоры с представителем телеигры. Историей он поделился в шоу «Предельник», выпуск вышел на Rutube.

Белевцева объяснил, что в одном из обзоров КВН он в шутку заявил, что главный креативный продюсер проекта может лоббировать интересы команды «Юрикен», и раскритиковал ее. Затем, по словам блогера, продюсер связался с ним и потребовал публичных извинений. Обзорщик отказался это делать.

Позднее Белевцев узнал, что его запретили пускать на съемки юмористической программы «Лига городов». После этого он встретился с несколькими представителями «АМиК», от которых узнал, что запрет связан с его критикой команды КВН. Обзорщик назвал сюром такую меру.

Ранее редактор Высшей лиги КВН Михаил Марфин заявил, что руководитель проекта Александр Масляков обижался на сатирика Михаила Жванецкого из-за его слов о телеигре. По словам Марфина, речь идет о словах сатирика об «испорченном КВН поколении».