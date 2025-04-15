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18:48, 15 апреля 2025Интернет и СМИ

Известный блогер поссорился с КВН из-за шутки о команде

Обзорщик КВН Белевцев заявил, что ему запретили вход на шоу «Лига городов»
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: «Андрей Пределин \ Интервью: Стендап, КВН, Камеди» / Rutube

Обзорщик КВН, блогер Константин Белевцев, известный как Сrafty, заявил, что ему запретили вход на телешоу «Лига городов» после ссоры с представителем телеигры. Историей он поделился в шоу «Предельник», выпуск вышел на Rutube.

Белевцева объяснил, что в одном из обзоров КВН он в шутку заявил, что главный креативный продюсер проекта может лоббировать интересы команды «Юрикен», и раскритиковал ее. Затем, по словам блогера, продюсер связался с ним и потребовал публичных извинений. Обзорщик отказался это делать.

Позднее Белевцев узнал, что его запретили пускать на съемки юмористической программы «Лига городов». После этого он встретился с несколькими представителями «АМиК», от которых узнал, что запрет связан с его критикой команды КВН. Обзорщик назвал сюром такую меру.

Ранее редактор Высшей лиги КВН Михаил Марфин заявил, что руководитель проекта Александр Масляков обижался на сатирика Михаила Жванецкого из-за его слов о телеигре. По словам Марфина, речь идет о словах сатирика об «испорченном КВН поколении».

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