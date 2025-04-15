Курская станция скорой помощи продолжила оказывать жителям помощь после удара ВСУ

Курская станция скорой помощи продолжила оказывать помощь после удара ВСУ

Курская областная станция скорой медицинской помощи продолжила оказывать помощь жителям после того, как попала под удар Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила заместитель главного врача по медицинской части Курской станции медпомощи Наталья Шульгина, ее цитирует ТАСС.

«Помощь оказывается им [жителям]. Машины еще есть в наличии», — сообщила Шульгина.

ВСУ в ночь на 15 апреля ударили по гаражу скорой помощи в Курске, в результате чего повреждения получили 11 автомобилей. Других данных о сиутации не приводилось.

Всего за ночь над Курской области сбили 109 беспилотников, сообщало Минобороны. В результате массированной атаки ВСУ повреждения получили жилые многоэтажные дома, в некоторых из них начались пожары. Несовместимые с жизнью трамвы в результате налета дронов получила пожилая женщина, еще девять человек пострадали.