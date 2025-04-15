Мощи объехавшего Аляску патриарха Тихона привезут в российские регионы

Мощи патриарха Тихона, попавшего на страницы NYT, привезут из Москвы в регионы

Принесение ковчега с мощами святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси началось от Донского монастыря в Москве. Об этом сообщается на сайте Московской городской епархии.

В 2025 году РПЦ отмечает 100-летие со дня, когда святителя Тихона не стало. Его мощи привезут в 90 городов России и Белоруссии. 3 и 4 июня, как пишет Properm.ru, они будут находиться в пермском Свято-Троицком Кафедральном соборе. Шествие ковчега по регионам закончится в октябре.

Некоторое время святитель Тихон служил в США, где за несколько месяцев объехал Аляску. Там были расположены православные приходы, основанные русскими миссионерами. Именно святителю Тихону удалось добиться финансовой помощи для тех, кто страдал во время голода в Поволжье. Он написал об этом бедствии епископу Нью-Йоркскому и архиепископу Кентерберийскому, и его письмо попало на страницы газеты The New York Times (NYT). Там прошение патриарха и увидел известный благотворитель Герберт Гувер. Он вдохновился текстом святителя Тихона и добился того, чтобы жителям Поволжья стали помогать из США.

Святитель Тихон взошел на патриарший престол в 1917 году и неоднократно подвергался уголовным преследованиям, арестам и покушениям. Он был канонизирован в лике исповедников в 1981 году.

Ранее сообщалось, что во Владикавказе открылась выставка «Чырыстон Ир. Православная Осетия». На ней верующие могут приложиться к святыне — ковчегу с частицей мощей святого великомученика Георгия Победоносца.