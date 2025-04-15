Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:07, 15 апреля 2025Бывший СССР

Назначенного украинскими властями главу Луганской областной администрации уволили

Мельничук: Кабмин Украины согласовал увольнение главы луганской ОГА Лысогора
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Артем Лысогор

Артем Лысогор. Кадр: Конгрес Місцевих та Регіональних Влад / YouTube

Назначенного украинскими властями главу Луганской областной государственной администрации (ОГА) Артема Лысогора уволили. Об этом сообщил представитель Кабмина Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

Он отметил, что увольнение чиновника согласовало правительство республики. «Согласовано увольнение Лысогора Артема Владимировича с должности председателя Луганской областной государственной администрации», — говорится в сообщении.

Чиновник также сообщил, что новым главой украинской Луганской ОГА станет Алексей Харченко. Как сообщает Liga.net, с 30 сентября 2024 года он возглавлял Северодонецкую городскую военную администрацию.

Кроме того, уволен был глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх. Отмечается, что это произошло после удара по скоплению военных на награждении в Сумах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский уволил главу Сумской военной администрации. Генерала назвали мразью и чучелом из-за удара по месту собрания бойцов ВСУ

    Нарышкин рассказал о военных приготовлениях НАТО на границе с Калининградом

    Евросоюз захотел обойти венгерское вето на расширение антироссийских санкций

    Белла Хадид обеспокоила фанатов чрезмерной худобой на съемках сериала

    В НХЛ ответили на вопрос о матчах против КХЛ

    Депутат Рады назвал плевком в Трампа одно действие Зеленского

    Невеста звезды фильма «Солнечный удар» заявила о его отравлении из-за дорогой картины

    В российском регионе сожителей приговорили к срокам за истязание малолетних детей

    Запрос прокуроров об аресте главы Гагаузии отклонили

    В России отреагировали на заявление Киргизии об ультиматумах России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости