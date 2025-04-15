Назначенного украинскими властями главу Луганской областной администрации уволили

Мельничук: Кабмин Украины согласовал увольнение главы луганской ОГА Лысогора

Назначенного украинскими властями главу Луганской областной государственной администрации (ОГА) Артема Лысогора уволили. Об этом сообщил представитель Кабмина Украины в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

Он отметил, что увольнение чиновника согласовало правительство республики. «Согласовано увольнение Лысогора Артема Владимировича с должности председателя Луганской областной государственной администрации», — говорится в сообщении.

Чиновник также сообщил, что новым главой украинской Луганской ОГА станет Алексей Харченко. Как сообщает Liga.net, с 30 сентября 2024 года он возглавлял Северодонецкую городскую военную администрацию.

Кроме того, уволен был глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх. Отмечается, что это произошло после удара по скоплению военных на награждении в Сумах.

