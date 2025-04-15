Назван орех для снижения риска болезней сердца

Кардиолог Рабии: Миндаль снижает риск болезней сердца

Кардиолог Кевин Рабии заявил, что с помощью правильного рациона можно снизить риск развития болезней сердца. В беседе с изданием 20minutos он назвал орех, который необходимо употреблять ежедневно.

Как отметил Рабии, рацион должен быть правильным, поскольку он оказывает влияние сразу на несколько факторов риска болезней сердца: гипертонию, высокий холестерин и сахарный диабет. Доктор добавил, что во всех орехах содержится большое количество ненасыщенных жиров, которые защищают сердце, однако лучшим вариантом является миндаль.

По словам врача, этот орех всегда стоит носить с собой для перекуса, поскольку после его употребления исчезнет тяга к вредной пище. Причем лучше есть миндаль в сыром виде. Одновременно с этим медик призвал не употреблять данный продукт в чрезмерных количествах, так как он является очень калорийным.

Ранее диетолог Елена Хохлова заявила, что орехи полезны для мужского здоровья. По ее словам, в кешью содержатся вещества, которые помогают поддерживать уровень тестостерона.