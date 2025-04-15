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17:55, 15 апреля 2025Экономика

Названа самая динамичная валюта

Bloomberg: Российский рубль стал самой динамичной валютой
Кирилл Луцюк

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Российский рубль стал самой динамичной валютой в мире, показав в 2025 году такой сильный рост относительно доллара, что обогнал даже золото, которое традиционно считают безопасным убежищем. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, с начала года рубль укрепился почти на 40 процентов к доллару на внебиржевом рынке. Американская валюта, напротив, пошатнулась из-за того растущего давления, которое оказывает на нее эскалация торговых войн, развязанных президентом США Дональдом Трампом.

К причинам укрепления рубля издание отнесло рекордно высокую ключевую ставку Банка России. Кроме того, оно процитировало экономистов, по словам которых рубль избежал давления оттока капитала, вызванного уходом глобальных инвесторов из рисковых активов. В свою очередь, российский регулятор продолжил проводить крайне жесткую денежно-кредитную политику, которая сдерживает спрос на импорт, а значит, и на иностранные деньги. При этом экспортеры обязаны продавать часть валютной выручки на внутреннем рынке, что еще больше подстегивает рост рубля.

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Как отметил руководитель отдела исследований и управления портфелями в Istar Capital в Дубае Искандер Луцко, ощутимое потепление в политике США в отношении России возродило привлекательность рубля для классического керри-трейда. Иностранные инвесторы идут в те страны, которые сохраняют хорошие отношения с Россией, чтобы получить доступ к высокодоходным рублевым активам.

В свою очередь, экономист Александр Исаков указал на три фактора, которые обеспечили успехи рубля. Первый — это потепление российско-американских отношений, которое повысило доверие к российским рынкам и снизило спрос на валютные активы. Второй — жесткая денежно-кредитная политика ЦБ, охладившая корпоративный и потребительский спрос на импорт. Третий — действия правительства, которое защитило экономику от последствий снижения цен на нефть, продавая твердую валюту из Фонда национального благосостояния.

Ранее Трампа назвали виновником паники мировых инвесторов, которые бросились уходить из долларовых активов. Из-за этого американская валюта вернулась к минимальным значениям весны 2022 года.

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