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20:03, 16 апреля 2025Экономика

В Киеве закрасили граффити в честь Noize MC

В Киеве закрасили граффити, посвященное рэперу Noize MC
Виктория Клабукова

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В Киеве закрасили граффити, посвященное российскому рэперу Ивану Алексееву, известному под псевдонимом Noize MC (внесен Минюстом России в реестр иноагентов). Об этом пишет Telegram-канал «Политика страны».

Граффити было нарисовано на Почтовой площади в качестве проморекламы нового альбома музыканта под названием «Не все дома». На граффити изображалась обложка альбома с соответствующей надписью на украинском языке. Видеороликом создания арт-объекта рэпер поделился в соцсетях, добавив слова благодарности украинским слушателям. Как уточняет издание SOTA (издание Sota.Vision включено в реестр иноагентов; организация SOTA media признана нежелательной организацией), аналогичное граффити ранее появилось в Екатеринбурге. Идею единства российского и украинского городов киевляне не одобрили. Вскоре после публикации артиста поверх граффити нанесли фразу «геть русню» (в переводе «прочь русских»). В изначальном виде промограффити просуществовало всего день.

С началом СВО деятельность рэпера стала предметом критики российских властей. В Госдуме эмигрировавшего музыканта призвали лишить заработков от стриминговых сервисов в России и пресечь распространение его новых записей. Кроме того, активисты «Зова народа» обратились в Генпрокуратуру и СК с просьбой признать музыканта террористом и экстремистом после его выступления на концерте в Валенсии в футболке украинской бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

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