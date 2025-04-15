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04:31, 15 апреля 2025Наука и техника

Выявлено скрытое действие рака на мозг

Science: Раковые опухоли блокируют выработку дофамина
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Новое исследование, опубликованное в Science, показало: рак способен снижать мотивацию пациентов и лишать их воли к действию. Ученые из США обнаружили, что опухоль запускает каскад воспалительных сигналов, которые блокируют выработку дофамина — ключевого нейромедиатора, отвечающего за стремление к действию и преодоление усилий ради результата.

Это объясняет, почему больные с раком на поздних стадиях нередко сталкиваются с глубокой апатией и утратой интереса к жизни. До сих пор считалось, что такое состояние — лишь реакция на физическую слабость и изнурение. Однако новое исследование на мышах показало: снижение мотивации может быть прямым следствием действия опухоли на мозг.

Ключевым «переключателем» оказался небольшой участок мозга — area postrema, не защищенный гематоэнцефалическим барьером. Именно он первым реагирует на рост воспалительных цитокинов и подавляет активность центров мотивации, в частности, выработку дофамина в прилежащем ядре.

Когда у мышей с раком уровень дофамина падал, они резко теряли готовность выполнять задачи, требующие усилий, хотя продолжали реагировать на легкие стимулы. Однако ученым удалось частично вернуть мотивацию — либо блокировкой воспалительных нейронов, либо стимуляцией дофаминовой системы. Также эффективно подействовал препарат, подавляющий ключевой цитокин — аналог существующих лекарств от артрита.

Хотя работа проводилась на животных, она открывает путь к новым способам улучшения качества жизни пациентов с неизлечимыми заболеваниями. Более того, механизм может быть общим и для других хронических воспалительных состояний — от депрессии до аутоиммунных болезней.

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