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12:34, 15 апреля 2025Экономика

Жителям Центральной России рассказали о погоде до конца апреля

Синоптик Вильфанд: С 16 апреля в Центральной России будет стоять июньская погода
Виктория Клабукова

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

С 16 апреля в центральные регионы России придет июньское тепло. Своим прогнозом с агентством РИА Новости поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как рассказал синоптик, до конца апреля в центре европейской части России будут стоять по-настоящему летние температуры. Во вторник, 15 апреля, потеплеет до майских значений, а со среды, 16-го числа, воздух прогреется до июньской нормы — 20, а к концу недели даже 25 градусов, пообещал Вильфанд.

Этот апрель, как ожидается, так и не окажется в согласии с климатической нормой. Если начало месяца по температуре больше соответствовало началу мая, то затем столбики термометров резко опустились до мартовских заморозков. «14 апреля - это единственный день, когда погода соответствовала климатической норме», — заявил метеоролог.

Москвичам наступившая неделя может подарить очередные тепловые рекорды. В ближайшие дни, допускает Вильфанд, воздух в столице может прогреться до экстремально высоких значений. Пик наступающего потепления придется на праздник Пасхи, 20 апреля, считает другой метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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