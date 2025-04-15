Жителям Центральной России рассказали о погоде до конца апреля

Синоптик Вильфанд: С 16 апреля в Центральной России будет стоять июньская погода

С 16 апреля в центральные регионы России придет июньское тепло. Своим прогнозом с агентством РИА Новости поделился научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как рассказал синоптик, до конца апреля в центре европейской части России будут стоять по-настоящему летние температуры. Во вторник, 15 апреля, потеплеет до майских значений, а со среды, 16-го числа, воздух прогреется до июньской нормы — 20, а к концу недели даже 25 градусов, пообещал Вильфанд.

Этот апрель, как ожидается, так и не окажется в согласии с климатической нормой. Если начало месяца по температуре больше соответствовало началу мая, то затем столбики термометров резко опустились до мартовских заморозков. «14 апреля - это единственный день, когда погода соответствовала климатической норме», — заявил метеоролог.

Москвичам наступившая неделя может подарить очередные тепловые рекорды. В ближайшие дни, допускает Вильфанд, воздух в столице может прогреться до экстремально высоких значений. Пик наступающего потепления придется на праздник Пасхи, 20 апреля, считает другой метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.