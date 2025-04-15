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16:12, 15 апреля 2025Бывший СССР

Посол Украины в ФРГ прокомментировал проблемы немецкого оружия

Посол Украины в ФРГ Макеев прокомментировал проблемы немецкого оружия
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Комментируя информацию СМИ о том, что в переданном Германией Украине оружии есть проблемы, посол Украины в ФРГ Алексей Макеев подчеркнул, что речь не идет о «непригодном оружии». Его слова передает «РБК-Украина».

«Конечно, в условиях войны появляются подсказки, что с оружием не так и что надо изменить. Между Германией и Украиной по этому поводу есть обмен. Это не скандал, а процесс совершенствования», — сказал он.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус выразил удивление сообщениями о серьезных недостатках немецкой военной техники, выявленных во время боевых действий на Украине. По словам министра, ранее подобных жалоб не поступало, однако при возможности он намерен обсудить эту тему с украинскими коллегами.

До этого стало известно, что Германия планирует поставить Украине еще одну крупную партию оружия, несмотря на разговоры о возможном мире. По словам Писториуса, в этом году будут поставлены еще четыре системы IRIS-T, 300 управляемых ракет и 100 наземных радиолокационных станций наблюдения.

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