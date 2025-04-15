Появились фото с попавшими под массированный удар БПЛА домами в Курске

Опубликованы фото с попавшими под массированный удар БПЛА домами в Курске

Появились фотографии с домами, попавшими под массированный удар украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Курске. Кадры с последствиями атаки в приграничном регионе опубликовал РБК.

На представленных снимках с места происшествия видно, что в домах разбиты стекла, окна, повреждены стоявшие около многоэтажек автомобили.

В результате атаки дронов не стало 85-летней женщины. Девять человек в Курске получили осколочные ранения, черепно-мозговые травмы и ожоги, шестеро из них были доставлены в больницу.

На улице Заводской пожар возник на восьмом и девятом этажах жилого дома, он был локализован, жильцов эвакуировали.

До этого сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело о теракте в связи с массированной атакой украинских дронов на жилые дома в Курске.