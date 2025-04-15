Раскрыт ущерб по делу о хищении у Российского федерального центра судебной экспертизы

Ущерб по делу о хищении у РФЦСЭ превысил 42,8 млн рублей

Ущерб по уголовному делу о хищении у Российского федерального центра судебной экспертизы (РФЦСЭ) превысил 42,8 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

В апреле 2024 года следователи возбудили это уголовное дело. Его фигурантами стали девять человек, среди которых экс-сотрудники РФЦСЭ. По версии следствия, бывший заместитель заведующего лабораторией судебной строительно-технической экспертизы РФЦСЭ Владислав Артемов, его начальник Андрей Бутырин, двое бывших судебных экспертов и других похитили деньги РФЦСЭ в особо крупном размере, а потом легализовали их.

Ранее сообщалось, что следователи завершили расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Ваккор» Александра Божка, обвиняемого в хищении 88 миллионов рублей при исполнении гособоронзаказа Минобороны России.