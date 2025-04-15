Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:22, 15 апреля 2025Силовые структуры

Раскрыт ущерб по делу о хищении у Российского федерального центра судебной экспертизы

Ущерб по делу о хищении у РФЦСЭ превысил 42,8 млн рублей
Варвара Митина (редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress

Ущерб по уголовному делу о хищении у Российского федерального центра судебной экспертизы (РФЦСЭ) превысил 42,8 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

В апреле 2024 года следователи возбудили это уголовное дело. Его фигурантами стали девять человек, среди которых экс-сотрудники РФЦСЭ. По версии следствия, бывший заместитель заведующего лабораторией судебной строительно-технической экспертизы РФЦСЭ Владислав Артемов, его начальник Андрей Бутырин, двое бывших судебных экспертов и других похитили деньги РФЦСЭ в особо крупном размере, а потом легализовали их.

Ранее сообщалось, что следователи завершили расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Ваккор» Александра Божка, обвиняемого в хищении 88 миллионов рублей при исполнении гособоронзаказа Минобороны России.

    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ нанесли массовый удар дронами-камикадзе по жилым домам в Курске. Над городом прозвучали десятки взрывов

    Стало известно об активности ВСУ в Белгородской области

    Главу российской компании арестовали за хищение миллиардов из бюджета

    Китай представил истребитель с лазерными пушками

    Момент массированного удара ВСУ по Курску дронами-камикадзе сняли на видео

    ЦБ отозвал лицензию у одного банка

    В России обвинили Украину в попытке сорвать перемирие

    Россиянин рассказал о поисках девушками «богатых папиков» в Лондоне

    Определен способ повышения либидо

    Пьяный россиянин набросился на школьника с ножом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше