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08:27, 15 апреля 2025Забота о себе

Раскрыта эффектная поза для любителей яркого секса

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: PinkCoffee Studio / Shutterstock / Fotodom

Психотерапевт Джиджи Энгл, специализирующаяся на вопросах секса и отношений, посоветовала любителям экспериментировать в спальне испытать позу «Фулл Нельсон». Как ее выполнять и о чем стоит знать заранее, она рассказала Men's Health.

Энгл отметила, что позу «Фулл Нельсон» часто показывают в порно, но в реальной жизни эту позу практикуют редко, так как она кажется слишком сложной. Чтобы выполнить ее, нужно, чтобы мужчина лег на постель, оперевшись спиной на подушку, а женщина в это время села сверху, повернувшись к нему спиной. Затем он должен взять ноги партнерши так, чтобы ее колени оказались широко разведены и прижаты к груди.

Энгл указала, что из-за необычного угла проникновения в этой позе женщина получает больше удовольствия, чем обычно. Однако от нее же требуется больше гибкости и усилий. Кроме того, психотерапевт добавила, что поза может не получится с первого раза, так как сначала нужно научиться удерживать равновесие. «Огромный недостаток этой позы — требования к длине пениса. Он должен быть достаточно большим, чтобы удерживаться внутри», — заключила Энгл.

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