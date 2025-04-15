Раскрыты планы Трампа ввести новые санкции против России

WSJ: Команда Трампа планирует ввести новые санкции против России

Команда президента США Дональда Трампа планирует ввести новые санкции против России. Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

По словам бывшего чиновника Госдепартамента Дэниела Фрида, вопросом усиления санкционного режима уже занимается Министерство финансов США и Госдеп.

«Теперь они думают, что у них есть политическое прикрытие, чтобы рассмотреть [усиление санкций] в том случае, если Трамп действительно решит, что с него хватит [российского лидера Владимира] Путина», — сказал он.

12 апреля Трамп на год продлил действие пакета антироссийских санкций, введенного его предшественником на президентском посту Джо Байденом.