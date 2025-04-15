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08:19, 15 апреля 2025Мир

Раскрыты планы Трампа ввести новые санкции против России

WSJ: Команда Трампа планирует ввести новые санкции против России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Команда президента США Дональда Трампа планирует ввести новые санкции против России. Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

По словам бывшего чиновника Госдепартамента Дэниела Фрида, вопросом усиления санкционного режима уже занимается Министерство финансов США и Госдеп.

«Теперь они думают, что у них есть политическое прикрытие, чтобы рассмотреть [усиление санкций] в том случае, если Трамп действительно решит, что с него хватит [российского лидера Владимира] Путина», — сказал он.

12 апреля Трамп на год продлил действие пакета антироссийских санкций, введенного его предшественником на президентском посту Джо Байденом.

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