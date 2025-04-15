Раскрыты причины нежелания россиян покупать жилье

Эксперт Перескокова: Россияне не покупают жилье, потому что копят на вкладах

Россияне откладывают покупку жилья, потому что стремятся накопить на него на вкладах. Причины нежелания граждан покупать недвижимость раскрыла эксперт по недвижимости Наталья Перескокова, ее слова передает «360.ru».

«Россияне сейчас свои сбережения хранят на вкладах и получают высокий процент, чему безмерно рады», — отметила специалистка. При этом есть и те, кто отложил покупку квартиры, так как ждут лучшей ситуации на рынке.

Перескокова подчеркнула, что падение числа сделок на рынке недвижимости в России стало заметным. Однако ситуация, по мнению эксперта, не должна вызывать опасений.

Ранее в институте развития «Дом.РФ» предрекли дефицит жилья в России. Однако специалисты уточнили, что такая ситуация может сложиться при условии, что спрос на недвижимость восстановится, а ввод новых проектов останется на текущем уровне.