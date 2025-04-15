Расправившаяся с отцом дочь рассказала о его издевательствах и судимости

Убитый дочерью-подростком москвич был судим и измывался над своими детьми

Мужчина, с которым расправилась дочь в московской квартире, был неоднократно судим. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, впервые москвича осудили за нападение на полицейского с газовым баллончиком. Второй его приговор был за хранение наркотиков в особо крупном размере. Погибший был должником по кредитам, в отношении него судебные приставы открыли исполнительное производство.

Также школьница призналась, что отец постоянно издевался над ней и старшей сестрой.

О расправе сообщалось ранее. Она произошла в квартире жилого дома на улице Бартеневской.

Известно, что отец попросила у старшей дочери взять кредит в размере 1,4 миллиона рублей, чтобы он мог погасить другой. Именно из-за этого и начался конфликт, в результате которого он начал избивать дочь. Тогда за сестру решила вступиться младшая девочка и набросилась на отца с ножом.