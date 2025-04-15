Россияне бросились скупать московские новостройки

CORE.XP: За год число продаж новостроек в Москве выросло на 31 процент

По итогам февраля 2025 года число продаж новостроек в Москве выросло на 31 процент по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. О том, что россияне фактически бросились скупать новостройки в столице, со ссылкой на экспертов консалтинговой компании CORE.XP сообщили «Известия».

По информации специалистов, в феврале этого года было зарегистрировано 11,5 тысячи договоров долевого участия (ДДУ). Между тем за март объем предложений по продаже квартир на «первичке» в Москве снизился на 17 процентов относительно того же месяца предыдущего года. Соответствующий показатель составил 45,5 тысячи единиц.

Директор направления жилой недвижимости CORE.XP Екатерина Ломтева связала значительный подъем спроса с рассрочками девелоперов и постепенным снижением ставок по ипотеке. «В свою очередь, сдержанный вывод нового объема жилья в продажу усилил интерес потенциальных покупателей», — добавила она.

Ранее в этот же день стало известно, что 35 процентов москвичей оказались готовы уменьшить площадь квартиры ради смены локации.