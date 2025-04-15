Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:47, 15 апреля 2025Силовые структуры

Россиянина осудили на 24 года за расправу над школьницей в Новый год

Под Псковом осудили на 24 года мужчину, убившего и изнасиловавшего девочку
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Псковской области суд приговорил к 24 годам лишения свободы 25-летнего местного жителя, изнасиловавшего 11-летнюю школьницу и расправившегося с ней. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Россиянин признан виновным по пункту «б» части 4 статьи 131 («Изнасилование малолетней») и пунктам «в, к» части 2 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным следствия, пьяный житель деревни Полоное 1 января 2024 года встретил знакомую девочку, расправился с ней, спрятал тело и уехал. Она жила с дедом, состояла на учете у психиатра. Мать, переехавшая в столицу, с дочерью не общалась.

Девочка ушла из дома в первый день нового года и не вернулась. Ее куртку обнаружили на берегу реки на следующий день. Тело было обнаружено лишь в конце февраля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский раскритиковал спецпредставителя Трампа

    Еще один автогигант захотел перебраться в США

    В НАСА заявили о готовности модулей станции Gateway

    Путин высказался о создании комфортной среды для жизни в регионах

    Собчак с сумкой за сотни тысяч рублей прозвали проводницей РЖД

    Тренер фигуриста-чемпиона перешла в школу Навки

    Словакия отказалась осуждать действия России на Украине

    Путин заговорил на немецком и попал на видео

    Назван минимальный доход для рыночной ипотеки в 2025 году

    Хинштейн пообещал жестко разобраться с двумя УК после массированной атаки ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости