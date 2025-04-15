Россиянина осудили на 24 года за расправу над школьницей в Новый год

Под Псковом осудили на 24 года мужчину, убившего и изнасиловавшего девочку

В Псковской области суд приговорил к 24 годам лишения свободы 25-летнего местного жителя, изнасиловавшего 11-летнюю школьницу и расправившегося с ней. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Россиянин признан виновным по пункту «б» части 4 статьи 131 («Изнасилование малолетней») и пунктам «в, к» части 2 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным следствия, пьяный житель деревни Полоное 1 января 2024 года встретил знакомую девочку, расправился с ней, спрятал тело и уехал. Она жила с дедом, состояла на учете у психиатра. Мать, переехавшая в столицу, с дочерью не общалась.

Девочка ушла из дома в первый день нового года и не вернулась. Ее куртку обнаружили на берегу реки на следующий день. Тело было обнаружено лишь в конце февраля.