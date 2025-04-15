Россиянина осудили за участие в террористической организации «Артподготовка»

В Забайкалье суд приговорил мужчину к 15 годам за участие в «Артподготовке»

В Забайкальском крае суд приговорил местного жителя к 15 годам лишения свободы за участие в запрещенной в России международной террористической организации «Артподготовка». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Первые четыре года осужденный проведет в тюрьме, а остальное время будет в колонии строгого режима. Его признали виновным по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

По версии следствия, осужденный, выступающий против спецоперации, через группы и каналы в Telegram призывал вступать в запрещенную организацию и осуществлять экстремистскую деятельность. Он также начал общаться с представителем «Артподготовки» (запрещенная в России террористическая организация) и передал ему персональные данные военнослужащего, которого можно завербовать для работы против Российской армии.

О задержании осужденного сообщалось 8 июля 2024 года.