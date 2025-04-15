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10:32, 15 апреля 2025Россия

Россиянка отселила троих детей в баню за провинность

Жительница Ленобласти отселила троих сыновей-школьников в баню за провинность
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Unsplash

Жительница СНТ «Химик-2» Кировского района Ленинградской области отселила троих сыновей-школьников в баню за провинность. Россиянка обрекла детей на нищенское существование — мальчики 11, 9 и 7 лет ходили в рваных вещах и попрошайничали. Об этом стало известно Telegram-каналу «Mash на Мойке».

По сведениям издания, сама же 41-летняя мать осталась в дачном доме на этом же участке вместе с отчимом ребят. Ее сыновья нигде не учились.

Встревоженные соседи обратились в правоохранительные органы. Мальчиков забрали в педиатрическое отделение Кировской межрайонной больницы. Отчима детей доставили в отдел и оформили в отношении него административный протокол.

Мать школьников пропала, ее объявили в розыск. В прошлом семья на учете не состояла, однако женщина имеет несколько судимостей: за наркотики и фиктивную постановку на миграционный учет.

Ранее сообщалось, что в Павловском районе Краснодарского края женщина оставила пятерых детей в доме, который не отапливается, и ушла на четыре дня.

ЖЗЛ
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