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09:46, 15 апреля 2025Россия

Российская пенсионерка упала с высоты, проломила чужую машину и выжила

В Екатеринбурге пенсионерка упала с высоты, проломила чужую машину и выжила
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В Екатеринбурге пенсионерка упала с высоты, проломила чужую машину, припаркованную под окнами, и выжила. Происшествие с россиянкой, живущей в многоэтажке на улице Белинского, попало на видео, соответствующие кадры опубликовал портал Е1.ru.

На представленном ролике видно, как женщина летит с высоты и падает на крышу автомобиля Hyundai. Горожанка пытается подняться самостоятельно.

К месту инцидента прибыли сотрудники полиции и врачи. По словам очевидцев, пострадавшая разговаривала с ними, просила укрыть ее.

Предположительно, пожилая женщина могла выпасть из окна квартиры по неосторожности.

У автомобиля оказалась проломлена крыша и разбито лобовое стекло. После ЧП полицейские опрашивали жильцов и искали владельца поврежденной машины.

Ранее сообщалось, что пожилая жительница Красноярска упала с балкона третьего этажа во время шквалистого ветра. Россиянку спасти не удалось.

ЖЗЛ
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