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17:28, 15 апреля 2025Наука и техника

Российские БМП захотели оснастить активной защитой

ТАСС: прорабатывается оснащение БМП и БМД активной защитой
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские специалисты прорабатывают оснащение боевых машин пехоты (БМП) и десанта (БМД) комплексами активной защиты. Об этом ТАСС сообщили в холдинге «Высокоточные комплексы».

Разработчики хотят оснастить легкую бронетехнику системами защиты от дронов, в том числе с элементами активной защиты. Такие изделия обнаруживают подлетающие снаряды при помощи радиолокационной станции. После этого цель уничтожают защитным боеприпасом.

«В нашей легкобронированной технике комплексов активной защиты пока нет. Это связано с рядом ограничений, но тем не менее мы работаем над созданием конкретно таких систем, которые можно было бы внедрить», — сказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что нужны простые и эффективные комплексы, которые смогут поражать дроны.

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В марте в Китае заметили новую БМД с комплексом активной защиты, который способен сбивать дроны и ракеты. Радары КАЗ разместили на углах корпуса, а в передней части установили пусковые установки с защитными боеприпасами.

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