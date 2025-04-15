Российский тренер рассказал о желании мигрантов освоить тайский бокс «для улицы»

Тренер Кудринский: мигранты просили обучить их молодежь муай-таю для улицы

Тренер по тайскому боксу (муай-тай), чемпион мира Олег Кудринский заявил, что к нему обратилась группировка мигрантов с просьбой тренировать их молодежь. Об этом сообщает Telegram-канал «Русская Община ZOV».

По его словам, этот случай произошел в Омске, где находится зал Кудринского. Во время тренировки к нему подошли двое мужчин «восточного типа» и предложили собрать отдельную группу из подростков одной этнической группы. При этом их особо интересовал «прикладной аспект» тренировок, якобы для защиты на улицах. После этого Кудринский прервал разговор.

В феврале подмосковный ОМОН ворвался в клуб смешанных единоборств (ММА), где в тот момент проходила тренировка у детско-юношеских групп. До этого полиция провела рейд в одном из бойцовских клубов Санкт-Петербурга, в котором тренировались мигранты из государств ближнего зарубежья