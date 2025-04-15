Российскую общественницу осудили на пять лет колонии за распространение фейков об армии

Суд приговорил общественницу Александрову к 5 годам 2 месяцам за фейки о ВС РФ

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к пяти годам и двум месяцам лишения свободы общественницу Анну Александрову за распространение фейков о Российской армии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Подсудимая признана виновной в совершении двух эпизодов по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации»). Ей также запрещено в течение трех лет после отбытия наказания заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в интернете.

Суд установил, что Александрова в период с мая по июнь 2022 года и с марта по апрель 2023 года в соцсети «ВКонтакте» публиковала посты с ложными сведениями о ВС РФ, в которых эксперты выявили признаки политической и идеологической ненависти к властям и военнослужащим.

На суде общественница свою вину отрицала, заявляя, что ее оговорил свидетель, которому она помешала выкупить землю в деревне Корпикюля. Кроме того, Александрова считает, что подверглась гонениями из-за своей деятельности по защите Старогатчинского леса.

31 марта сообщалось, что прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу кинокритика Екатерины Барабаш, обвиняемой в распространении фейков о Вооруженных силах России, и направила материалы в суд.