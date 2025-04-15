Скоростной заезд с ранеными на УАЗе в Белгородской области под огнем ВСУ сняли на видео

Эвакуацию раненых в Белгородской области под огнем ВСУ сняли на видео

Скоростной заезд с ранеными на УАЗе в Белгородской области под огнем Вооруженных сил Украины (ВСУ) сняли на видео. Снятый из кабины ролик опубликовал журналист, писатель Алексей Суконкин в Telegram.

На кадрах видно, как автомобиль мчится по разбитой дороге в приграничной зоне. Водитель лавирует между уничтоженной техникой, стоящей на обочине, не сбавляя скорости.

Суконкин отмечает, что на протяжении заезда один из бойцов отбивал атаки украинских FPV-дронов. В итоге раненых удалось спасти. Однако сам автомобиль вскоре был уничтожен, добавил он.

Тем временем, 15 апреля стало известно об очередной попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться в Белгородскую область. В ней участвовали около 50 украинских солдат при поддержке бронетехники и инженерной машины. Атака была отражена, украинские войска понесли значительные потери.