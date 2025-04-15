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18:18, 15 апреля 2025Ценности

Собчак с сумкой за сотни тысяч рублей прозвали проводницей РЖД

Екатерина Ештокина

Фото: @xenia_sobchak

Телеведущую и журналистку Ксению Собчак прозвали проводницей РЖД из-за нового образа. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных снимках знаменитость предстала в сером жакете с черными рукавами, белой рубашке и юбке-миди, декорированной массивным цветком. Вдобавок звезда надела черные высокие сапоги и солнцезащитные очки. Ее образ дополнила сумка Thom Browne в виде таксы.

Известно, что стоимость данного аксессуара на официальном сайте марки составляет 3970 долларов (327 тысяч рублей).

Фото: @xenia_sobchak

Поклонники оценили внешний вид Собчак в комментариях под постом. «Не слишком много акцентов?», «Простым людям не понять», «Все странней и странней», «Не женственно», «Проводница РЖД», «Че-то не то, извините», — написали они.

Ранее в апреле Ксения Собчак высмеяла наряды российских звезд на премии «Жара Music Awards». Так, она заметила, что все знаменитости решили надеть на мероприятие платья золотистых и оранжевых цветов с металлическими переливами.

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