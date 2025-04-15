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11:51, 15 апреля 2025Наука и техника

Samsung отменила обновление Android 15

Samsung прекратила выпускать обновление Android 15 из-за ошибок
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Costfoto / Globallookpress.com

Корпорация Samsung провалилась с развертыванием обновления операционной системы (ОС) Android для своих смартфонов. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

7 апреля южнокорейская компания начала выпускать для своих клиентов стабильную версию оболочки One UI 7 с Android 15. Однако спустя неделю Samsung удалила файлы обновления со своих серверов и приостановила развертывание апдейта. Компания пока не прокомментировала случившееся, но, вероятно, отзыв обновления связан с определенными ошибками.

В рамках первой волны обновление до Android 15 было предназначено для пользователей смартфонов серии Galaxy S24 и складных аппаратов Z Fold 6 и Z Flip 6. Позже известный инсайдер под ником Ice Universe рассказал в своем X, что пользователи обновленных устройств в Южной Корее начали массово жаловаться на то, что они не могут разблокировать свои гаджеты.

В Samsung не комментируют проблемы, но обещают рассказать о новых сроках выхода обновления позже. «График развертывания One UI 7 обновляется, чтобы обеспечить наилучший пользовательский опыт», — рассказали журналистам в компании. Также авторы ArsTechnica отметили, что Android 15 с One UI 7 уже доступна для владельцев новых смартфонов Galaxy S25.

Android 15 появилась в 2024 году. Выпуск Android 16 ожидается в середине 2025 года.

В середине апреля журналисты издания GizmoChina перечислили смартфоны, на которые уже можно установить Android 16. В список попали устройства Google, Xiaomi и OnePlus.

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