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19:25, 15 апреля 2025Мир

Сын Трампа высказался о встрече Путина и Уиткоффа

Трамп-младший поддержал усилия Уиткоффа по урегулированию конфликта на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп-младший

Дональд Трамп-младший. Фото: SHAWN THEW / Pool / Reuters

Сын президента США Дональд Трамп-младший поддержал усилия спецпосланника Стивена Уиткоффа по урегулированию конфликта на Украине после его встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Х.

«Никто в администрации моего отца не боролся за прекращение этой войны и достижение прочного мира между Россией и Украиной больше, чем Стив Уиткофф», — написал он.

По словам сына президента США, американский истеблишмент ненавидит Уиткоффа за его работу по разрешению украинского кризиса. Однако Трамп-младший подчеркнул, что настоящие лидеры борются за мир, а не за войну.

Ранее Уиткофф заявил, что ключ к заключению соглашения по Украине находится в вопросе пяти территорий. Тем не менее он отметил, что мирное урегулирование конфликта этим не ограничивается.

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