Топ-менеджер Lego разбился на горнолыжном курорте

Топ-менеджер Lego Халбай погиб на горнолыжном курорте в Швейцарии

Топ-менеджер Lego Group Майкл Халбай погиб на горнолыжном курорте в Швейцарии, ему было 64 года. Об этом сообщило издание The Mirror.

Предварительно, во время спуска с горы Халбай потерял равновесие и упал. Пострадавшего доставили в больницу, где он умер от внутреннего кровотечения.

«Мы с большой печалью узнали о внезапной кончине Майкла. Нам будет не хватать его как вице-председателя, но в первую очередь — как человека», — подчеркнул председатель Kirkbi Томас Кирк Кристиансен.

Халбай, помимо управленческой деятельности, известен как общественный деятель. Также он был близким другом королевской семьи Дании.

Ранее сообщалось, что немецкий актер Витторио Пирбазари, известный по сериалу Netflix «Берлинские легавые», ушел из жизни в возрасте 44 лет. Он умер во время тренировки на беговой дорожке в спортзале.