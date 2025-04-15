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16:25, 15 апреля 2025Мир

Тюрьмы во Франции подверглись нападениям со стрельбой

BFMTV: Несколько тюрем во Франции подверглись нападениям со стрельбой
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Manon Cruz / Reuters

Сразу несколько тюрем во Франции подверглись нападениям со стрельбой или поджогами в разных городах Франции. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

«В ночь с понедельника (14 апреля) на вторник (15 апреля) несколько французских тюрем подверглись обстрелу из автоматического оружия или поджогам», — сказано в сообщении.

Нападения зафиксированы в Люине, Валансе и Тулоне. Источники телеканала считают, что атаки стали реакцией на инициативу по созданию тюрем строгого режима для борьбы с наркокартелями.

В 2022 году число лиц, находящихся в исправительных учреждениях Франции, приблизилось к 73 тысячам человек, что стало абсолютным рекордом за всю историю республики.

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