Тюрьмы во Франции подверглись нападениям со стрельбой

BFMTV: Несколько тюрем во Франции подверглись нападениям со стрельбой

Сразу несколько тюрем во Франции подверглись нападениям со стрельбой или поджогами в разных городах Франции. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

«В ночь с понедельника (14 апреля) на вторник (15 апреля) несколько французских тюрем подверглись обстрелу из автоматического оружия или поджогам», — сказано в сообщении.

Нападения зафиксированы в Люине, Валансе и Тулоне. Источники телеканала считают, что атаки стали реакцией на инициативу по созданию тюрем строгого режима для борьбы с наркокартелями.

В 2022 году число лиц, находящихся в исправительных учреждениях Франции, приблизилось к 73 тысячам человек, что стало абсолютным рекордом за всю историю республики.